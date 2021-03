Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rosbach: Diebstahl aus Baustelle

Friedberg (ots)

Zwischen Montagabend (22.3.21, 19.30) und Dienstagmorgen (23.3.21, 6.30 Uhr) waren Diebe auf einem Baustellengelände in der Ober-Rosbacher Straße "Am Sang" zugange und entwendeten unter anderem Baumaschinen im Wert mehrerer Tausend Euro. Dazu brachen sie im Tatzeitraum mehrere Baustellencontainer, aus welchen sie schließlich ihre Beute abtransportierten. Diesbezüglich muss aufgrund Art und Umfang des Diebesgutes zumindest ein Fahrzeug genutzt worden sein.

Die Polizei in Friedberg fragt: Wem sind im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Sang" aufgefallen? Hinweise unter 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

