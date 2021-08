Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallfluchten, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Zu zwei Unfallfluchten, zu denen Zeugenhinweise gesucht werden, kam es im Tagesverlauf des 06.08.2021. Zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr wurde demnach ein auf dem Parkplatz vor der Bäckerei auf dem Wurstmarktplatz abgestellter PKW VW Passat, möglicherweise durch einen rangierenden Transporter / LKW, im Heckbereich beschädigt. Der Fahrzeugführer verließ danach, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR zu kümmern, die Unfallstelle. Im Zeitraum von ca. 06:15 Uhr und 09:25 Uhr wurde des Weiteren ein ordnungsgemäß in der Paray-le-Monial Straße, Höhe Hausnummer 24, geparkter PKW VW Multivan beschädigt. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des VW Multivan abgerissen - es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

