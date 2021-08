Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle in der Maximilianstraße (Villa Böhm)

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 06.08.2021, zwischen 20:25 Uhr und 21:30 Uhr, wurde das wiederkehrende Durchfahrtsverbot in der Maximilianstraße, in Neustadt/Wstr. kontrolliert. Hintergrund der behördlich genehmigten Straßensperrung sind Schauspielaktivitäten in der Villa Böhm, welche der Ruhe bedürfen. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 25 Verstöße gebührenpflichtig geahndet. Auch im Namen des Veranstalters bittet die Polizei das Durchfahrtsverbot zu befolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell