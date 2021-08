Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener Heimkehrer im falschen Garten

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein angetrunkener Neustadter Mittvierziger wurde am 06.08.21 gegen 00:20 Uhr von einem Taxifahrer an der falschen Hausnummer in der Nachbarschaft abgeliefert. Der Mann fühlte sich offenbar trotzdem in dem fremden Garten wohl. Die Hausbesitzerin sah das etwas anders und bat die Polizei um Hilfe. Die zwischenzeitlich eingetroffene Ehefrau des Angetrunkenen nahm sich dessen an...

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell