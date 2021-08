Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall verursacht - Führerschein gefälscht

Esthal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 05.08.21 gegen 18:15 Uhr auf der K23 zwischen Frankeneck und Esthal in Richtung Esthal gab es glücklicherweise keine verletzten Personen. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte an einer unübersichtlichen Stelle auf der K23 das vorausfahrende Fahrzeug eines 55-Jährigen überholen, als ein weiteres Fahrzeug eines 28-jährigen Fahrers entgegen kam. Der 28-Jährige leitete eine Vollbremsung bis zum Stillstand ein und der 55-Jährige bremste stark ab und zog nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 23-Jährige zog ebenfalls nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Führerscheine der beteiligten Personen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der vorgelegte Führerschein des 23-Jährigen eine Totalfälschung war.

