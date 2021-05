Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Oberschule

Aschendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr in die Heinrich-Middendorf-Oberschule an der Bokeler Straße eingedrungen. Sie gelangten durch eine Lichtkuppel in das Gebäude und suchten dort nach Wertsachen. Was sie genau erbeuten konnten, ist bislang unklar. Allein der Sachschaden an der Lichtkuppel wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell