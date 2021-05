Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Luftgewehrschüsse auf Haustür

Wietmarschen (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag ist es an der Straße Hohnerberg in Lohne zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben mit einem Luftgewehr auf die Hauseingangstür eines dortigen Einfamilienhauses geschossen. Ein Glaselement wurde dabei beschädigt. In der Vergangenheit ist es bereits häufiger zu gleichgelagerten Sachverhalten in relativer Nähe zum Tatort gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (055921)3090 entgegen.

