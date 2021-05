Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - A31: Unfallverursacher flüchtig

Schüttorf (ots)

Am Montagabend ist es auf der A31 in Höhe Schüttorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war gegen kurz vor 19 Uhr mit seinem schwarzen Auto in Richtung Norden unterwegs. Auf dem Hauptfahrstreifen übersah er offenbar den vor ihm fahrenden Mercedes eines 21-jährigen Mannes aus Melle. Er fuhr auf, so dass der Mercedes sowohl gegen die Mittel- als auch die Außenschutzplanke stieß. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

