Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Bäume auf Spielplatz beschädigt

Haselünne (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es auf dem Spielplatz "An den Koppelwiesen" zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte schälten große Teile der Rinde von insgesamt vier Bäumen mit einem Messer ab. Die Bäume werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingehen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

