POL-EL: Lathen - Unfall auf der A31

Lathen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der A 31, kurz vor dem Rastplatz Walchum, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Der 65-jährige Fahrer einer Chevrolet Corvette kam gegen 14.45 Uhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen, ins Schleudern. Der Sportwagen kollidierte zweimal mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und stieß frontal in die Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahnpolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50000 Euro. Die A 31 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten halbseitig in Richtung Norden gesperrt.

