POL-REK: 210402-1: Fahrzeuge durch Brand beschädigt- Hürth

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes auf vorsätzliche Brandstiftung, bei der fünf PKW zerstört wurden. Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht vom 01. auf den 02.04.2021 gegen 01:20 Uhr durch Zeugen darüber informiert, dass auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Hürth- Knapsack an der Gennerstraße mehrere Fahrzeuge brennen sollten. In einer Parkreihe brannten drei PKW, in einer anderen Reihe brannten zwei weitere PKW. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass vier Fahrzeug komplett ausbrannten und das fünfte schwer beschädigte wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade eines angrenzenden Bürogebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die vorgefundene Situation lässt darauf schließen, dass die Fahrzeuge durch einen oder mehrere Unbekannte vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Beamte der Kriminalpolizei erschienen vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz oder im näheren Umfeld gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter 02233-520 zu melden. (pw)

