Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Buchenstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Einen geparkten weißen VW Golf beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Sonntag in Lüdinghausen. Das Auto war am Straßenrand des Buchenweges geparkt. Die Beschädigungen befinden sich im vorderen Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

