Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.08.2021 gegen 11:05 Uhr kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die 65-jährige Opel Fahrerin fuhr die Bruchstraße vom TOOM Markt kommend entlang und wollte an der dortigen Eimündung links abbiegen. Die 30-jährige Audi Fahrerin fuhr die Bruchstraße von der B37 kommend entlang und wollte weiter geradeaus fahren. Die Unfallverursacherin übersah die von rechts kommende 30-jährige und nahm ihr die Vorfahrt. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Da der Audi an der Fahrerseite getroffen wurde, erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden an beiden Autos in Höhe von circa 6500EUR.

