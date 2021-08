Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 05.08.2021 gegen 08:25 Uhr befuhr die 62-jährige Hyundai-Fahrerin die B37 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz nach der Kreuzung OT Grethen kamen ihr, im Verlauf einer Linkskurve, zwei Fahrzeuge entgegen. Dabei überholte eines der Fahrzeuge das andere im Kurvenbereich und befuhr die Fahrspur der entgegenkommenden Hyundai-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 62-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und schrammte entlang der Leitplanken. Anschließend konnte sie ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn lenken. Verletzt wurde die Hyundai-Fahrerin glücklicherweise nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden an ihrem Fahrzeug Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Wenn sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

