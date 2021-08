Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Weisenheim am Sand (ots)

Am Mittwoch, den 04.08.2021 gegen 21:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Ecke Waschgasse zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Hierbei fuhr der 29-jährige PKW Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Bahnhofstraße entlang und wollte nach links in die Waschgasse abbiegen. Der 52-jährige Fahrradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kam ihm hierbei entgegen. Der Autofahrer erkannte den Radfahrer zu spät, bog nach links ab und nahm dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Der 52-jährige Radfahrer kollidierte mit dem Heck des Autofahrers. Der Fahrradfahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Beckens. Er wurde mit einem Krankenwagen in die BGU nach Ludwigshafen verbracht.

