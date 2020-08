Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA

Trier (ots)

Am Montag, dem 03.08.2020, ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkter PKW wurde vermutlich während eines Parkvorgangs im Frontbereich beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen silberfarbenen PKW. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

06781/561-0

PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



