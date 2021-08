Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Freinsheim (ots)

Am Mittwoch, den 04.08.2021 gegen 07:55 Uhr kam es auf der L455 von Großkarlbach kommend in Richtung Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 55-jährige Citroen Fahrerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Freinsheim. Auf Höhe des Musikantenbuckels kam ihr eine bislang unbekannte dunkle Limousine mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurde der linke Außenspiegel der 55-jährigen beschädigt. Der Schaden beträgt circa 300EUR. Der Fahrer der dunklen Limousine setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

