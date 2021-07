Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (272/2021) Mit entsorgtem Tablet unberechtigt Ware bestellt - Tatverdächtiger von Polizei Duderstadt ermittelt, Experten geben Tipps zur sicheren Entsorgung von Datenträgern aller Art

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (ok/jk) - Mit einem von seinem Besitzer im Elektronikschrottcontainer eines Fachgeschäftes entsorgten Tablet, hat ein Duderstädter nach bisherigen Ermittlungen kürzlich unberechtigt und unter falschem Namen einen Elektronikartikel im Internet bestellt. Hierfür nutzte der Tatverdächtige den E-Mail-Account des ursprünglichen Eigentümers. Möglich war dies, weil die Daten auf dem Tablet vor der Entsorgung nicht gelöscht und zudem auch die Passwörter für den E-Mail-Account und das Online-Bezahlen (paypal) noch hinterlegt waren. Der mutmaßliche Warenbetrüger musste also nur das Tablet anschalten und konnte loslegen, d.h. mit fremden Accounts einen Online-Einkauf tätigen.

Der Geschädigte konnte der Polizei Duderstadt Informationen zur geplanten Auslieferung der bestellten Ware geben. Die Beamten verfolgten die Spur, ermittelten in diesem Zuge den dringend Tatverdächtigen und erlangten auch das alte Tablet zurück.

Tipps zur sicheren Entsorgung

Der aktuelle Fall führt deutlich vor Augen, wie wichtig die richtige und sichere Entsorgung von Datenträgern aller Art ist. Nicht nur Festplatten, sondern alle technischen Geräte mit Speichermedien, z. B. alte Tablets, PCs, Laptops, Smartphones, USB-Sticks, Speicherkarten, Spielekonsolen, sollten vor Verkauf oder Abgabe in die Verwertung/den Müll sicher gelöscht werden. Hierfür ist eine Spezialsoftware notwendig, welche jedoch auch kostenlos im Internet erhältlich ist.

"Ein Maximum an Sicherheit bietet übrigens die physische Vernichtung des Speichermediums, aus Ersparnisgründen in Privathaushalten eher selten praktiziert. Ein alter PC kann auch ohne Festplatte verkauft werden und bei Entsorgung als Elektronikschrott sollte die Festplatte immer entfernt werden - dann können Daten nicht in fremde Hände gelangen", empfiehlt Kriminalhauptkommissar Oliver Knabe, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei in Duderstadt.

Weitere Informationen zu diesem speziellen Thema enthält ein unter Beteiligung der Task Force Cybercrime der Polizeiinspektion Göttingen entstandener Beitrag des Wirtschaftsmagazins "Plusminus". "Datenleck: Ungelöschte Festplatten auf ebay Kleinanzeigen" wurde am 30.06.21, 21.45 Uhr, ausgestrahlt. In der Mediathek ist die Sendung noch zu finden. https://www.ardmediathek.de/sendung/plusminus/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cw/).

