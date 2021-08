Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.08.2021 kam es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 09:25 Uhr zu einer Unfallflucht in der Paray-Le-Monial Straße in Bad Dürkheim Ungstein. Hierbei wurde an dem parkenden VW Multivan der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 400EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

