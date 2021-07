Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: BAB 6 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Heilbronn vollgesperrt - Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Gegen 04:45 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 36-jährige Fahrer eines PKW BMW mit französischer Zulassung aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die dortige Betonleitwand. Durch den Unfall wurde diese im dortigen Baustellenbereich auf die linke Spur der Gegenfahrbahn verschoben. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Dadurch ist die Richtungsfahrbahn Heilbronn zurzeit vollgesperrt. Aktuell kommt es in diesem Bereich zu einem Rückstau von 4 Kilometer Länge in Fahrtrichtung Heilbronn. Da die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Heilbronn-Mannheim ebenfalls gesperrt werden musste, beträgt der Rückstau hier aktuell 2 Kilometer. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Ermittlungen ca. 15.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen übernommen.

