POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung zu Hubschraubereinsatz & Vermisstensuche

Korb: Nachtragsmeldung zu Hubschraubereinsatz

In der Nacht auf Mittwoch war der Polizeihubschrauber auf der Suche nach einer vermissten Person im Bereich Korb / Waiblingen im Einsatz. Die vermisste Person konnte noch in der Nacht wohlbehalten aufgefunden und die Vermisstensuche anschließend beendet werden.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 23.06.2021, 00:24 Uhr:

Waiblingen-Korb - Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche im Einsatz

Aktuell befindet sich im Bereich Waiblingen-Korb ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dieser unterstützt das Polizeirevier Waiblingen bei der Suche nach einer vermissten Person, die sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Berglen: Vermisstensuche

Seit Dienstagabend sucht die Polizei im Bereich Berglen nach einer vermissten 50 Jahre alten Frau. Diese befindet sich möglicherweise aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage. Die Frau war zuletzt mit einer weißen Bluse, einem knielangen schwarzblauen Blümchenrock sowie grauen Schuhen mit pinker Aufschrift bekleidet. Zur Suche nach der Frau war am Dienstagabend neben mehreren Streifen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Derzeit wird erneut mit mehreren Streifen sowie Suchhunden nach der Frau gefahndet. Entsprechende Hinweise werden bei der Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen.

