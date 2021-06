Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 32-jährige VW-Fahrer befuhr die Westumfahrung am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr von Fellbach in Richtung Waiblingen. Dort wollte sie nach links in Richtung Schmiden abbiegen. Beim Abbiegen übersah die Frau einen entgegenkommenden 46-jährigen Lkw-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Unfall wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Sie und ihr unverletztes einjähriges Kind wurden zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme umgeleitet.

