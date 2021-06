Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung am Bahnhof - Porscheräder demontiert und entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf-Oberberken: Kompletträder entwendet

In der Nacht zum Montag wurde im Höhenweg vier Kompletträder entwendet. Diese wurden an einem Pkw Porsche demontiert, der dort in einem Carport geparkt war. Die Kompletträder in der Größe 265/45R20 104Y haben einen Wert von ca. 6000 Euro. Hinweise zur Tat werden nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Waiblingen: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Am Montagabend gegen 22 Uhr kam es am Waiblinger Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 27-Jähriger leicht verletzt worden sein soll. Zudem soll dem Mann das Handy entwendet worden sein. Zur Aufklärung des Vorfalls sucht die Polizei in Waiblingen Zeugen, die am Montagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Waiblingen: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein zehn Jahre alter Junge ging am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr auf seinem Schulweg die Straße Im Sämann entlang. Als er gerade die Ausfahrt des Lehrerparkplatzes der Salier-Gesamtschule passieren wollte, wurde er von einem bisher unbekannten Autofahrer touchiert und hierbei leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Knaben zu kümmern. Beim Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Stuttgarter Zulassung, evtl. SUV, handeln. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

