Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Autoreifen zweimal zerstört - Farbschmiererei - Aufgefahren

Aalen (ots)

Hüttlingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag um 11:45 Uhr wollte in der Bachstraße ein 59-Jähriger mit seinem VW rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Hierbei übersah er einen dahinter geparkten Fiat und prallte gegen dieses Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem VW-Lenker fest und führten eine Atemalkoholüberprüfung durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bopfingen: Autoreifen zweimal zerstört

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 10.06. auf Freitag, 11.06.21 wurde an einem PKW, der in der Nördlinger Straße geparkt war, mit einem spitzen Gegenstand der vordere linke Reifen zerstört. In der Nacht von Dienstag, 15.06. auf Mittwoch, 16.06.21 wiederholte sich dieser Vorfall. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Dienstag um kurz nach 9 Uhr wollte ein 27-jähriger Audi-Fahrer von der Pfahlheimer Straße nach rechts auf die Hauptstraße ab. Aus Unachtsamkeit fuhr er jedoch auf einen davorstehenden VW Golf eines ebenfalls 27-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Wetzgau: Farbschmiererei

Das Feuerwehrgerätehaus in der Deinbacher Straße wurde von Unbekannten mit schwarzer Farbe verunstaltet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Entdeckt wurde die Sachbeschädigung bereits am Montag, 14.06.21. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580

