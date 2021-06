Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Laterne beschädigt, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Straßenlaterne beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Sonntagvormittag 11:30 Uhr eine Straßenlaterne im Bereich des Burgstalls. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Ilshofen: Auffahrunfall

Am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr war ein 27-jähriger VW-Fahrer bei Unterschmerach auf der L1040 in Richtung der L2218 unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Der 27-Jährige fuhr auf die 31-Jährige auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

