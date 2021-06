Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Wohnmobil gestohlen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch entwendeten Unbekannte ein an der Löhener Egge geparktes Wohnmobil. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr zu und entwendeten das an der Straße geparkte Fahrzeug. Es handelt sich um einen schwarzen Citroen mit der Erstzulassung vom 15.07.2019. Auffällig ist der am Heck befindliche Sprockhövel Aufkleber und Aufkleber des Fußballvereins Schalke 04. Ebenfalls zusätzlich an dem Wohnmobil angebracht sind ein Sonnenkollektor und eine Markise. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 eingereicht werden.

