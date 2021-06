Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mit Schlangenlinien im Ludwigstal aufgefallen

Hattingen (ots)

Am Dienstag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Autofahrer. Dieser war auf der Straße Am Büchsenschütz in Richtung Zum Ludwigstal unterwegs und fuhr deutliche Schlangenlinien. Auf der Straße Zum Ludwigstal geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und gefährdete dadurch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, zu einem Zusammenstoß kam es aber nicht. An einem Parkplatz wurde die 46-Jährige mit ihrem Fiat angehalten und kontrolliert. An dem Fahrzeug fiel ein augenscheinlich frisch beschädigter rechter Außenspiegel auf. Ferner stand die Bochumerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss und dem Einfluss von Medikamenten. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Unfallstelle konnte dem Schaden an dem Fiat bisher nicht zugeordnet werden, dies ist Teil der Ermittlungen, die nun gegen die Frau eingeleitet werden.

