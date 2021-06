Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zwei Verletzte bei Unfall auf der Wittener Landstraße

Herdecke (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Wittener Landstraße in Herdecke zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg war mit seinem Opel in Richtung Witten unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf verfiel. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Skoda eines 53-jährigen Witteners zusammenstieß. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell