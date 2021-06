Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Anwohnerin vertreibt Einbrecher aus Wohnung- Zeugen gesucht

Hattingen (ots)

Eine 67-jährige Hattingerin wurde am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, durch ungewöhnliche Geräusche vor ihrem Haus geweckt. Als sie aufstand und nachschaute, traf sie im Wohnzimmer auf eine männliche ihr unbekannte Person. Als der Mann die Bewohnerin erblickte, verließ er fluchtartig das Haus durch das Badezimmerfenster, durch das er offensichtlich auch in die Wohnung gelangte. Die Frau verständigte die Polizei. Vor Ort konnten Hebelspuren am Fensterrahmen festgestellt werden, wodurch der Unbekannte das Fenster öffnete. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er keine Beute. Der Unbekannte wird so beschrieben:

-Ca. 30 Jahre alt -zwischen 1,70cm - 1,80cm -kurze braune lockige Haare -gepflegter mittellanger Bart -schlanke Figur

Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Die Polizei EN bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 02324-91666000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell