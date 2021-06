Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Haßlinghauser Straße

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 14-jähriger Gevelsberger auf dem Schulweg schwer verletzt. Der 14-jährige wollte mit seinem Fahrrad die Haßlinghauser Straße in Höhe einer Fußgängerhilfe überqueren, als er von dem Ford eines 53-jährigen Sprockhövelers erfasst wurde. Der Fahrer war mit seinem Pkw in Richtung Mittelstraße unterwegs und übersah den von links querenden Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der junge Gevelsberger schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

