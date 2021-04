Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel geklaut

Ludwigshafen (ots)

Einer 69-Jährigen wurden am 07.04.2021, gegen 13 Uhr, in einem Supermarkt in der Hoheloogstraße der Geldbeutel gestohlen. Hinweise auf eine mögliche Täterin oder einen möglichen Täter konnte sie nicht geben. Im Geldbeutel befanden sich neben einer niedrigen zweistelligen Bargeldsumme auch diverse Dokumente.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

