Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Breckerfelder Straße

Ennepetal (ots)

Ein 85-jähriger Breckerfelder fuhr am Dienstagmittag auf der Breckerfelder Straße in Richtung Ennepetal-Voerde. Als die vor ihm fahrende 73-jährige Ennepetalerin mit ihrem VW nach links in die Straße Hinterbilstein abbiegen wollte, überholte der Breckerfelder den VW und es kam zum Zusammenstoß. Der 85-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich überschlug und in der Hauswand des dortigen Hauses zum Stillstand kam. Der Breckerfelder verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die VW Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde in ein Krankenhaus geliefert. Die Breckerfelder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell