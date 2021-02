Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210218 - 0189 Frankfurt-Gallus: 27-jähriger Kellereinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.02.2021) gelang der Polizei die Festnahme eines 27 Jahre alten Einbrechers, der im Gallus versucht hatte, gleich in mehreren Kellern Beute zu machen.

Der Tatverdächtige geriet zur späten Stunde in das Visier von Zivilfahndern, als dieser zunächst in der Europaallee an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses klingelte. Offensichtlich wollte er sich Zugang in das Gebäude verschaffen. Abgeschreckt durch den dortigen Sicherheitsdienst zog der 27-Jährige jedoch in die Straße Römischer Ring weiter, nur um wenig später mit der gleichen Methode erfolgreich mehrere Häuser zu betreten. Im Nachgang konnten in einem der Gebäude frische Beschädigungen an einer Kellertür festgestellt werden. Doch offensichtlich verlief die Diebestour weniger erfolgreich, als erhofft. Nach mehreren gescheiterten Versuchen stellte der Mann seine Aktivitäten im Stadtteil ein und suchte kurzerhand den Bahnhof an der Galluswarte auf.

Eine S-Bahn führte ihn schließlich nach Darmstadt, wo er erneut nach Tatgelegenheiten Ausschau hielt. Bevor der 27-Jährige jedoch Beute machen konnte, gelang es, ihn mit Hilfe einer Darmstädter Polizeistreife festzunehmen. Die Beamten stellten bei ihm diverses Aufbruchswerkzeug sicher. Mit angelegten Handfesseln ging es für den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt, wo er dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Darüber hinaus wird geprüft ob er möglicherweise für weitere Einbrüche in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern an.

