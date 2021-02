Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210218 - 0187 Frankfurt-Bornheim: Falsche Krankenkassenmitarbeiter erbeuten Schmuck

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend gaben sich Diebe als Krankenkassenmitarbeiter aus und gelangten so in eine Wohnung in der Kettelerallee. Dort erbeuteten sie Schmuck im Wert mehrere hundert Euro.

Gegen 18:30 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau bei der 88-jährigen Frankfurterin und gaben sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus, die beauftragt worden seien, Impfformulare auszufüllen. Während die Ganovin die Dame so ablenkte, durchsuchte ihr Komplize die Wohnung und stahl mehrere Schmuckstücke. Anschließend verließ das Duo die Wohnung. Der 88-Jährigen fiel das Fehlen der Schmuckstücke erst einige Zeit später auf.

Täterbeschreibung:

Männlich, Anfang 20, ca. 170-175 cm groß und schlank. Hatte dunkle längere Haare mit einem modischen Schnitt. Insgesamt dunkel gekleidet, inkl. dunkler MNB.

Weiblich, Anfang 20, ca. 170-175 cm groß und kräftig. Dunkle Haare, und trug ein rotes T-Shirt unter einer dunklen Winterjacke sowie eine FFP2-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, vom Gesundheitsamt, von der Polizei oder anderen Behörden zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell