Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210218 - 0186 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Renitenter Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

Frankfurt (ots)

(ti) Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr, fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Discounters in der Röntgenstraße ein Mann auf, der Rasierklingen in einer Einkaufstüte versteckte. Als dieser ohne zu bezahlen den Markt verließ, sprach sie den Dieb an, was bei diesem ein sofortiges Fluchtverhalten nach sich zog.

Vermutlich hatte der Ladendieb nicht mit der Hartnäckigkeit der Mitarbeiter gerechnet, denn diese verfolgten nun zu zweit den Langfinger bis zur U-Bahnstation Hessencenter. Dort wollte sich der Täter durch Schlagen und Schubsen der vorläufigen Festnahme durch die Zeugen entziehen, was aber misslang.

Als die herbeigerufenen Kollegen vom 18. Revier vor Ort eintrafen, klickten letztlich doch die Handschellen für den polizeibekannten Tatverdächtigen. Dabei stellte die Streife fest, dass der Beschuldigte die mitgeführte Einkaufstasche zuvor sogar mittels Alufolie präpariert hatte, um die Warensicherung zu umgehen.

Die beiden engagierten Zeugen verletzten sich bei ihrer gelungenen Festnahme glücklicherweise nicht. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell