Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Fahrraddiebstähle vereitelt; Ermittlungen dauern an

MannheimMannheim (ots)

Zwei Fahrraddiebstähle wurden am Freitagabend und am frühen Samstagmorgen vereitelt.

Am Freitag, gegen 19.30 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Neckarpromenade von einem Angestellten eines Sicherheitsdienstes dabei beobachtet, wie er sich an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Nachdem er von ihm zunächst festgehalten wurde und der Verdächtige ihm die Ausweispapiere vorzeigte, setzte sich der Verdächtige ab. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Überprüfung der Ausweisdaten des Geflüchteten ergab, dass dieser in der Vergangenheit bereits einschlägig in Erscheinung getreten war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am Samstag, gegen 2.45 Uhr, beobachte eine Streife, wie ein zunächst unbekannter Mann in der Fressgasse an einem Fahrrad hantierte. Als er davonfahren wollte, stürzte er und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der 19-Jährige mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern auch hier noch an.

