Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210217 - 0183 Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Isenburger Schneise

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der Isenburger Schneise zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenprallten. Eine 33 Jahre alte Frau und ein 26 Jahre alter Mann kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 26-Jährige gegen 17:30 Uhr mit seinem Renault Mégane auf der Isenburger Schneise in Fahrtrichtung Hugenottenallee unterwegs. Er kam aus Richtung Neu-Isenburg. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa auf der Isenburger Schneise in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Im weiteren Verlauf wollte der 26-Jährige nach links in die Hugenottenallee abbiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge mussten die Frau und der Mann, welche in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, von der Feuerwehr befreit werden. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst kamen beide aufgrund der erlittenen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Durch die Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach der Räumung der Unfallstelle konnte die Isenburger Schneise gegen 19:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell