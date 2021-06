Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0447--Festnahme nach Messerangriff in Gröpelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Ernst-Waldau-Straße / Axstedter Straße Zeit: 12.06.21, 16.10 Uhr

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln nach einem Messerangriff am Samstag in Gröpelingen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden, wegen eines versuchten Tötungsdeliktes (siehe Pressemitteilung 0446). Die Polizei musste während des Einsatzes einen Warnschuss abgeben. Inzwischen konnte der mutmaßliche Messerangreifer ermittelt und festgenommen werden. Gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Zunächst war der 17-Jährige am Samstagnachmittag mit einem 16-Jährigen auf einem Sportplatz in Gröpelingen in Streit geraten. Mit Verstärkung von Familienmitgliedern beider Parteien eskalierte die Auseinandersetzung wenig später in der Ernst-Waldau-Straße. Dabei sollen auch Schlagstöcke zum Einsatz gekommen sein. Der 17-Jährige zog im weiteren Verlauf ein Messer und verletzte damit zwei 20 und 28 Jahre alte Männer schwer. Die Tätergruppe flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelte den 17-Jährigen noch am Samstag als Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Es folgten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen. Dabei konnten Beweismittel beschlagnahmt werden, darunter auch vermutliche Tatwaffen. Eine Haftprüfung gegen den 17-Jährigen dauert gegenwärtig an.

Während des Einsatzes musste die Polizei einen Warnschuss in die Luft abgeben, als sie von einem weiteren 17-jährigen Beteiligten mit einer Eisenstange angegangen wurde und ein 39 Jahre alter Autofahrer drohte, die Polizisten anzufahren. Sie konnten noch vor Ort überwältigt und festgenommen werden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

