Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/Bu., offensichtlich entwendete Fahrräder aufgefunden

Steinfurt (ots)

Am Freitag (14.05), gegen 03.50 Uhr, fand eine Streifenwagenbesatzung auf ihrer Streifenfahrt auf der Goldstraße in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Sonnenschein zwei auf dem Gehweg liegende Damenfahrräder. An einem Fahrrad war ein Fahrradanhänger montiert, in dem ein Bosch Schleifgerät, ein Black+Decker Heißluftfön, eine Flex der Firma Steyer, eine 11 kg große rote Gasflasche, ein Holzschraubensortiment und ein Fahrradschloss der Marke Prophete lagen. Bei der näheren Überprüfung der Räder stellten die Beamten fest, dass zumindest das Rad mit dem montierten Fahrradanhänger als entwendet bei der Polizei verzeichnet war. Bei dem anderen Rad, einem roten Damenrad der Marke Velo del Ville, gab es keine Anzeichen für einen Fahrraddiebstahl. Die Überprüfung der Rahmennummer brachte keine weiteren Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Fahrradanhänger, zu dem roten Velo del Ville Fahrrad und den im Anhänger aufgefundenen Gegenständen geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

