Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte überfallen 27-jährigen Radfahrer vor der Bushaltestelle "Am Burloh"

Münster (ots)

Drei unbekannte Täter überfielen am frühen Sonntagmorgen (7.2., 02:25 Uhr) einen 27-jährigen Radfahrer auf der Straße "Am Burloh". Der 27-Jährige war bei Schnee mit seinem Fahrrad unterwegs und kam plötzlich vor dem Bushaltestellenhäuschen zu Fall. Drei männliche Personen, die an der Bushaltestelle warteten, beobachten den Sturz, machten sich darüber lustig und begannen, den jungen Mann zu beleidigen und zu bedrohen. Hierbei forderten sie den Fahrradschlüssel des 27-jährigen Münsteraners. Aus Angst vor dem Trio warf der Radfahrer den Schlüssel in den Schnee. Als sich einer der Täter danach bückte, ergriff der 27-Jährige die Flucht in Richtung Grevener Straße und versuchte ein dort vorbeifahrendes Auto zu stoppen. Ein weiterer Täter folgte ihm, packte ihn am Nacken und verlangte die Herausgabe seiner Geldbörse. Als der Autofahrer ausstieg, flüchteten die drei Unbekannten in unbekannte Richtung. Alle Täter sind etwa 16 bis 25 Jahre alt. Der erste Täter ist circa 1,80 Meter groß. Er hat Dreadlocks, die teilweise durch eine Mütze verdeckt waren und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter ist 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug unter einer dunklen Jacke einen weißen Pullover. Der dritte Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und war ebenfalls mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell