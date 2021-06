Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6: Unbekannter Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 31.05.2021, ist ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen BMW der 5er Reihe auf der B 6 in Fahrtrichtung Hildesheim von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe der Anschlussstelle Hannover Messe-Süd kam er im Grünbereich zum Stehen, verließ sein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wurde die Polizei von einem Lkw-Fahrer gegen 05:50 Uhr über einen mutmaßlichen Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw in Höhe der Anschlussstelle Hannover Messe-Süd informiert.

Etwa tausend Meter hinter der Anschlussstelle stellten die Beamten in einer Böschung rechts von der Fahrbahn umgeknickte Bäume, einen herausgerissenen Leitpfosten und ein beschädigtes Verkehrsschild fest. Auch mehrere Fahrzeug- und Kunststoffteile waren überall verteilt. Insgesamt betrug die Spur, die das Fahrzeug dort augenscheinlich zurückgelegt hatte, mehr als hundert Meter. Den verunfallten und durch die Fahrt im Grünbereich stark demolierten Pkw fanden die Polizisten ebenfalls vor. Dabei handelt es sich um einen blauen BMW der 5er Reihe mit Hamelner Kennzeichen. Die Motorhaube des unverriegelten Wagens war noch warm. Von dem Fahrer fehlte jede Spur, weshalb die Beamten den Pkw beschlagnahmten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell