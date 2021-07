Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Luxusuhren bei Einbruch entwendet, Heckscheibe eingeschlagen, Feuerwehreinsatz, Verkehrsunfälle & Spiegel abgetreten

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Luxusuhren bei Einbruch entwendet

Am Sonntag zwischen 14:25 Uhr und 14:45 Uhr brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Finkenstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere Luxusuhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Zeugen, die am Sonntagnachmittag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Berglen-Vorderweißbuch: Heckscheibe eingeschlagen

Am Sonntag in der Zeit zwischen Mitternacht und 11 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Belchenstraße geparkten Ford ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defektes im Batterieraum kam es am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in der Gemeindehalle zu einer leichten Rauchentwicklung, wodurch der Brandalarm auslöste. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht dringend Zeugen nach einer Unfallflucht in der Nacht auf Montag gegen 0:40 Uhr in der Schraienstraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr die Straße in Richtung Wittumstraße entlang, kam schließlich auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Anschließend wendete der Unfallverursacher und flüchtete in Richtung B29. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt, der entstandene Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen silbernen Pkw, evtl. vom Hersteller Opel. Dieser müsste im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise zum Verursacher werden telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegengenommen.

Welzheim-Leinhalde: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag auf dem Parkplatz des Aichstrutsee einen geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Mehrere Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Sonntag traten bisher unbekannte Täter insgesamt fünf Außenspiegel an geparkten Pkw in der Hindenburgstraße ab. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Auenwald: Frontalzusammenstoß

Eine Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag gegen 12:20 Uhr in der Unterweissacher Straße. Eine 27 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr die Straße in Richtung Lippoldsweiler entlang, kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 42-Jährigen. Die Unfallverursacherin selbst wurde bei der Kollision leicht verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

