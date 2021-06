Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Auf Flucht mit Badeschlappen keine Chance - Polizei nimmt Einbrecher fest

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend (23. Juni, 21 Uhr) zwei Einbrecher (30, 40) auf der Friedrich-Ebert-Straße vorläufig festgenommen. Sie waren in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen, dass gerade saniert wird. Eine Zeugin hatte das beobachtet und den Notruf gewählt. Als die Streifenwagen eintrafen waren beide Verdächtige noch im Gebäude. Einer von ihnen versuchte mit einer Baustellenlampe als Beute zu flüchten. Doch mit Badeschlappen an den Füßen hatte er gegen die Polizisten keine Chance. Die Beamten nahmen die Einbrecher vorläufig fest und erstatteten eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls. Nach den Vernehmungen durften die Männer die Polizeiwache wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell