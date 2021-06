Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Pkw-Brand nach Starthilfe

Duisburg (ots)

Ein Mann hat sich am Dienstagmittag (22. Juni, 13:45 Uhr) beim Überbrücken einer Autobatterie an der Hafenstraße Brandverletzungen zugezogen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er hatte gemeinsam mit zwei Bekannten (17 ,19) auf einem Privatgrundstück Überbrückungskabel zwischen einem VW und einem Starthilfe-Auto angebracht. Während die Bekannten die Motoren anstellten, stand der 36-Jährige neben dem Motorraum des VW. Laut Zeugen soll es einen lauten Knall gegeben haben und dann ein Brand im VW entstanden sein. Flüssigkeit spritzte auf die Kleidung des Duisburgers und entzündete sich. Der Mann rollte sich auf dem Boden und konnte die Flammen so selber löschen. Ein Lkw-Fahrer hat noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Autobrand mit Feuerlöschern in Schach zu halten. Doch die Hitze der Flammen zog einen in der Nähe geparkten Mercedes in Mitleidenschaft. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellten die Polizisten den VW für die Ermittlung der Brandursache sicher. Das Ordnungsamt der Stadt Duisburg und die Polizei sperrten für die Dauer des Einsatzes die Straße Am Nordhafen im Bereich des Verteilerkreises Ruhrort.

