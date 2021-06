Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Was als Auffahrunfall begann, entwickelte sich für einen 16-Jährigen am Mittwoch (23. Juni, 14:15 Uhr) zu einer Operation im Krankenhaus. Der junge Mann hatte mit seinem Leichtkraftrad verkehrsbedingt auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße anhalten müssen. Das bemerkte ein Mann (54) im Mercedes zu spät und fuhr dem Jugendlichen mit seinem Sozius (14) auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in einen davor stehenden Hyundai geschoben. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus. Der Sozius wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

