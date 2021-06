Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 18. Juni 2021, 18:00 Uhr, auf Samstag, 19. Juni 2021, 8:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen an der Peterstraße in Nordenham abgestellten Transporter beschädigt.

Die Täter zerkratzten die Beifahrerseite des rot/weißen Daimler großflächig. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

