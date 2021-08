Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Freinsheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 07.08.2021 um 15:40 Uhr und Sonntag, den 08.08.2021 um 12:30 Uhr kam es in der Schubertstraße in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 38-jährigen Freinsheimerin. Der parkende PKW, ein schwarzer Mini Cooper, wurde hierbei an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt circa 800EUR. Der Verursacher des Unfalls setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer kann in dem oben genannten Zeitraum Hinweise geben?

