POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 14.02.2021

Wiesbaden

Trickdiebe unterwegs +++ Einbruch in Jugendzentrum +++ Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Bäckerei +++ Körperliche Auseinandersetzungen in Bussen +++ Maskenverweigerin attackiert Kassiererin +++ Ladendiebin schlägt und spuckt +++ Mülltonne angezündet +++ illegales Glücksspiel in Gaststätte

1. Abgelenkt und Portemonnaie geklaut,

Ort: Wiesbaden, Westend, Gneisenaustraße, Zeit: Freitag, 12.02.2021, 11:30 Uhr

(cp) Am Freitagmittag wurde eine 61-jährige Frau in der Gneisenaustraße Opfer von zwei Trickdieben. Die Wiesbadenerin belud gerade den Kofferraum ihres Autos, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. So abgelenkt bemerkte sie nicht, wie ein zweiter Unbekannter die Beifahrertür öffnete und Ihr Portemonnaie vom Beifahrersitz entwendete. Bei den Tätern soll es sich um zwei stämmige oder dicke Männer im Alter von 40-45 Jahren osteuropäischen Aussehens und mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich unter (0611) 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

2. Einbruch in Jugendzentrum,

Ort: Mainz-Kastel, Steinern Straße, Zeit: Donnerstag 11.02.2021, 15:45 Uhr bis Freitag, 12.02.2021, 09:20 Uhr

(cp) Elektronik und Fahrräder im Wert von etwa 3 000 Euro stahlen Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Jugendpavillon Krautgärten Kastel. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und traten in dem Jugendzentrum in der Steinern Straße mehrere Türen ein. Unter anderem wurden Bildschirme, eine Spielekonsole und mehrere Fahrräder entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus,

Ort: Wiesbaden, Jahnstraße, Zeit: Freitag 12.02.2021, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr

(jka) Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber um mit Gewalt durch ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses einzudringen. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich unter (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

4. Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus,

Ort: Wiesbaden, Anne-Frank-Straße, Zeit: Freitag 12.02.2021, 18:35 Uhr

(jka) Beim Versuch über einen Balkon in das Wohnzimmer einer Wohnung zu gelangen mussten die Täter unverrichteter Dinge abbrechen. Der in der Wohnung befindliche Wohnungsinhaber war durch die ungewöhnlichen Geräusche aufmerksam geworden und überraschte die Täter beim Versuch die Balkontür zu öffnen, woraufhin diese unvermittelt flüchteten. Zeugen dieses Vorfalls melden sich bitte unter der (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei.

5. Einbruch in Bäckerei,

Ort: Wiesbaden, Waldstraße, Zeit: Freitag 12.02.2021, 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr

(jka) Offensichtlich wurde ein Einbrecher, der sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mit Gewalt Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Waldstraße verschafft hatte, durch aufmerksame Anwohner gestört. Es blieb bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten. Entwendungen konnten bislang nicht festgestellt werden. Der tatverdächtige Mann sei 20 bis 40 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß gewesen. Er habe eine spitze Kopfform und eine schlanke Figur gehabt. Neben einer dunklen Softshell-Jacke und einer dunklen Hose habe er auch eine schwarze Maskierung getragen, sowie einen Rucksack mit weiß-rotem Aufnäher mitgeführt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0.

6. Junge Frau im Bus geschlagen und bespuckt, Ort: Wiesbaden - Frauenstein, Quellbornstraße, Haltestelle Herrnbergstraße, Zeit: Freitag, 12.02.2021, 20:05 Uhr

(cp) Eine junge Frau wurde am Freitagabend durch eine Unbekannte in einem Linienbus während der Fahrt mehrfach beleidigt und beim Aussteigen auch noch geschlagen und bespuckt. Die 16-jährige war mit der Linie 24 aus der Innenstadt in Richtung Frauenstein unterwegs, als an der Haltestelle Rheinblick die Täterin zustieg. Während der Fahrt nach Frauenstein habe die Täterin der jungen Frau dann mehrfach und ohne Grund den Mittelfinger gezeigt. Als die Jugendliche gegen 20:05 Uhr an der Haltestelle Herrnbergstraße aussteigen wollte, soll die Frau sie dann erst bespuckt und dann auch noch ins Gesicht geschlagen haben. Die Täterin sei mit dem Bus weitergefahren, soll 20-30 Jahre alt, etwa 178 cm groß und schlank sein. Sie habe blonde Haare, eine Brille und habe bei der Tat eine grüne Strickmütze mit braunem Bommel und einen langen schwarzen Mantel getragen. Hinweise auf die Person nimmt das 3. Polizeirevier unter (0611) 345-2340 entgegen.

7. Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden, Zeit: Freitag, 12.02.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 13.02.2021, 05.00 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Dabei wurden durch die uniformierten als auch zivilen Einsatzkräfte 42 Personen überprüft. In der Wiesbadener Waffenverbotszone wurden bei den Kontrollen keine Verstöße festgestellt. Gegen 23.30 Uhr wurde in der Imaginastraße in Biebrich Betrieb in einer Gaststätte bemerkt, bei der anschließenden Kontrolle wurden 33 Personen in der Bar angetroffen. Neben den Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ergaben sich Hinweise auf illegales Glücksspiel, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

8. Streit im Bus eskaliert,

Ort: Wiesbaden, Friedrichstraße, Zeit: Samstag 13.12.2021, 11:55 Uhr

(cp) Am Samstagmittag gerieten eine Frau und ein Mann in einem Linienbus wegen eines Handytelefonats dermaßen in Streit, dass dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Eine 18-jährige Wiesbadenerin stieg am Hauptbahnhof in einen Linienbus und telefonierte während der Fahrt. Dies schien einem anderen Fahrgast dermaßen zu missfallen, dass er sie beschimpfte und ein handfester Streit entstand. Andere Fahrgäste sollen sogar eingeschritten sein und die beiden voneinander getrennt haben. Beide stiegen dann gegen 11:55 Uhr in der Friedrichstraße an der Haltestelle Luisenplatz aus. Hier soll der unbekannte, ca. 30 Jahre alte Mann der Frau noch zweimal ins Gesicht geschlagen haben, bevor er mit seiner Begleiterin in Richtung Kirchgasse davonging. In welcher Linie das ganze geschah, wusste die junge Frau nicht mehr, die Linien 4,14 oder 27 kommen in Betracht. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich unter (0611) 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

9. Taschendiebe unterwegs,

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden, Zeit: Samstag, 13.02.2021

(cp) Gleich drei Menschen wurden in Wiesbaden am Samstag Opfer von Langfingern. Gegen 09:40 Uhr wurde zunächst ein 57-Jähriger Mann in Sonnenberg um 40 Euro erleichtert. Der Täter bat ihn in einer Bank in der Danziger Straße einen Euro zu wechseln. Während der hilfsbereite Mann in seinem Portemonnaie nach Kleingeld suchte, legte der Täter ihm den Euro ins Münzfach, nahm dabei aber unbemerkt zwei 20 Euronoten aus dem Scheinfach. Am Mittag, gegen 13:05 Uhr wurde einem 84-Jährigen Mann in Biebrich gleich das ganze Portemonnaie gestohlen. Ein Paar verwickelte das Opfer in einem Supermarkt in der Berliner Straße in ein Gespräch. Der Mann hielt dem Senior dabei einen Schal vor und konnte so unbemerkt die Geldbörse aus der Brusttasche greifen. Am frühen Nachmittag erwischte es schließlich noch einen 82-jährigen Mann vor einem Discounter in der Dotzheimer Straße. Er wollte gerade seinen Einkaufswagen zurückstellen, als er von einem Taschendieb angerempelt wurde. Hierbei wurde auch ihm unbemerkt mit flinken Fingern das Portemonnaie aus der Brusttasche entwendet. Auch wenn in der aktuellen Pandemie eher selten dichtes Gedränge herrscht, treiben Taschen- und Trickdiebe weiter ihr Unwesen. Bleiben Sie daher wachsam. Tragen Sie Geldbörsen, Kreditkarten und Mobiltelefone möglichst in verschlossenen Innentaschen. Falls Sie dennoch bestohlen wurden, lassen Sie Ihre EC- oder Kreditkarten sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 116 116 (24-Std.) sperren!

10. Kassiererin von Maskenverweigerin angegriffen, Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Rheintalstraße, Zeit: Samstag, 13.02.2021, 18:54 Uhr

(cp) Eine Mitarbeiterin eines Supermarkts in Dotzheim ist mit einem Einkaufskorb beworfen worden, weil sie eine Kundin auf das Fehlen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen hat. Die unbekannte Frau war am Samstagabend in den Supermarkt in der Rheintalstraße gekommen. Als ihr gesagt wurde, dass sie ohne Maske das Geschäft verlassen muss, warf sie mit einem Einkaufskorb nach der Kassiererin und suchte das Weite. Die 28-jährige Angestellte wurde am Ohr getroffen, aber zum Glück nicht verletzt. Die Täterin soll 30-35 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Sie hat lange, blond gefärbte Haare mit schwarzem Ansatz und trug eine Brille. Sie war mit einem schwarzen Teddymantel und Jeans bekleidet, trug schwarze Boots und hatte einen schwarz-weißen Rucksack dabei. Hinweise auf die Person nimmt das 3. Polizeirevier unter (0611) 345-2340 entgegen.

11. Ladendetektiv geschlagen und bespuckt, Ort: Wiesbaden, Kurt-Schuhmacher-Ring, Zeit: Samstag, 13.02.2021, 19:00 Uhr

(cp) Ein Ladendetektiv ist am Samstagabend in einem Drogeriemarkt im Rheingauviertel bespuckt und geschlagen worden. Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes Kurt-Schumacher-Ring wurde gegen 19:00 Uhr auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Einkaufstrolley, randvoll mit Waren der Drogerie den Laden verlassen wollte. Der Ladendetektiv sprach die 25-jährige Frau an. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug die Frau auf den Ladendetektiv ein. Zudem spuckte sie dem Mann mitten ins Gesicht und konnte ihm sodann entkommen. Pech nur für die Frau, dass er sie mit abgezogener Mund-Nasen-Bedeckung auch wiedererkannte. Sie war dem Detektiv aus vergangenen Diebstählen bekannt. Die polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.

12. Mülltonne in Wiesbaden angezündet,

Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Am Hang, Zeit: Samstag, 13.02.2021, 23:59 Uhr

(cp) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in der Straße Am Hang eine Großraummülltonne gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise auf die Täter. Gegen Mitternacht hatte eine Frau den Brand einer Großraummülltonne in der Straße Am Hang in Dotzheim gemeldet. Sie war gerade dabei den Parkplatz des dortigen Discounters zu reinigen, als sie Rauch hinter dem Geschäft aufsteigen sah. Das Feuer konnte daraufhin schnell gelöscht und so schlimmeres verhindert werden, denn die Mülltonne stand direkt an der Rückseite des Marktes. Die Mülltonne wurde zwar zerstört, die Fassade aber nur leicht verrußt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

13. Wohnungseinbruch,

Ort: Wiesbaden, Friedensstraße, Zeit: Samstag, 13.02.2021, zwischen 15.30 Uhr und 22.50 Uhr

(akl) Am Samstag wurde zwischen 15.30 Uhr und 22.50 Uhr in der Friedensstraße die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und aus der Wohnung Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

