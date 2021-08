Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Lindenberg (ots)

Am Dienstag (10.08.2021), gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 16 in Höhe der Ortseinfahrt Lindenberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 55jährige Rennradfahrer die abschüssige Kreisstraße 16 vom dortigen Kurpfalzpark kommend in Richtung Bundesstraße 39 herab. In Höhe des dortigen Einmündungsbereichs nach Lindenberg bog die 45jährige PKW-Fahrerin von der Ortseinfahrt Lindenberg nach links auf die Kreisstraße 16 ab. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt des von links kommenden Rennradfahrers, so dass es zur Kollision beider kam. Der Rennradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es kam aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zu einer ca. 45minütigen einseitigen Sperrung der Kreisstraße 16.

