Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster Haller durch Polizeidiensthund Arriba gefunden

Gütersloh (ots)

Halle Westf. (TP) - Am frühen Morgen des Maifeiertags (Samstag, 01.05.21) wurde der Einsatzleitstelle der Polizei eine vermisste Person aus einer Seniorenunterkunft in Halle/Westf. gemeldet. Nach Auskunft des Pflegepersonals wurde der 90-jährige Mann zuletzt gegen 22:30 Uhr in der Unterkunft gesehen und hatte diese unbemerkt in unbekannte Richtung verlassen. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde der ältere Herr gegen 03:00 Uhr, stark unterkühlt, durch den eingesetzten Diensthundeführer, mit Diensthündin Arriba, im Stadtrandgebiet von Halle gefunden. Er wurde zur Überwachung seines Gesundheitszustandes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

